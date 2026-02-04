Abéo maintient le cap de la croissance, mais les prises de commandes déçoivent
Sur le trimestre clos fin décembre, le 3ème de son exercice décalé 2025/26, le spécialiste des agrès et tapis de gymnastique, des murs d'escalade et des aménagement de vestiaires dit avoir généré un chiffre d'affaires de 66,7 millions d'euros, en progression de 12,1% par rapport à la même période en 2024/25.
Dans un communiqué, le groupe précise que cette performance s'est appuyée sur une croissance organique de 3,5% et une contribution positive des acquisitions de 10,5%, partiellement atténuée par un effet de change défavorable de -1,9%.
Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires atteint 205,2 millions d'euros, soit une croissance de 11,9% par rapport à la même période de l'exercice précédent, portée par une croissance interne de 4,1% à laquelle s'est ajoutée une contribution des acquisitions positive à hauteur de 9,1%.
Au 31 décembre 2025, ses prises de commandes atteignaient 205,1 millions d'euros, en progression de 3,7% d'une année sur l'autre, un carnet de commandes que le groupe basé en Haute-Saône juge "élevé" et suffisant pour lui offrir une "bonne visibilité" sur les prochains mois.
En données organiques, c'est-à-dire à période comparable et à périmètre constant, et en excluant les impacts des variations de change, ces nouvelles commandes s'inscrivent toutefois en baisse de 1,4% par rapport à la fin 2024.
Abéo, qui invoque un environnement économique et géopolitique "toujours volatil", était virtuellement inchangé mercredi en Bourse de Paris suite à cette publication, après avoir perdu pas loin de 20% sur les 12 mois écoulés.
