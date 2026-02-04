 Aller au contenu principal
Abéo maintient le cap de la croissance, mais les prises de commandes déçoivent
04/02/2026

Le fabricant d'équipements de sport et de loisirs Abéo a fait état hier soir d'une légère accélération de la croissance de son activité sur le dernier trimestre, une dynamique qui s'est toutefois accompagnée d'un repli de ses prises de commandes en données organiques.

Sur le trimestre clos fin décembre, le 3ème de son exercice décalé 2025/26, le spécialiste des agrès et tapis de gymnastique, des murs d'escalade et des aménagement de vestiaires dit avoir généré un chiffre d'affaires de 66,7 millions d'euros, en progression de 12,1% par rapport à la même période en 2024/25.

Dans un communiqué, le groupe précise que cette performance s'est appuyée sur une croissance organique de 3,5% et une contribution positive des acquisitions de 10,5%, partiellement atténuée par un effet de change défavorable de -1,9%.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires atteint 205,2 millions d'euros, soit une croissance de 11,9% par rapport à la même période de l'exercice précédent, portée par une croissance interne de 4,1% à laquelle s'est ajoutée une contribution des acquisitions positive à hauteur de 9,1%.

Au 31 décembre 2025, ses prises de commandes atteignaient 205,1 millions d'euros, en progression de 3,7% d'une année sur l'autre, un carnet de commandes que le groupe basé en Haute-Saône juge "élevé" et suffisant pour lui offrir une "bonne visibilité" sur les prochains mois.

En données organiques, c'est-à-dire à période comparable et à périmètre constant, et en excluant les impacts des variations de change, ces nouvelles commandes s'inscrivent toutefois en baisse de 1,4% par rapport à la fin 2024.

Abéo, qui invoque un environnement économique et géopolitique "toujours volatil", était virtuellement inchangé mercredi en Bourse de Paris suite à cette publication, après avoir perdu pas loin de 20% sur les 12 mois écoulés.

