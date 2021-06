ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) et VOGO (Code ISIN FR0011532225, ALVGO) annoncent les premiers succès commerciaux de leur solution VOGOSCOPE, premier kit « clé-en-main » de captation multi-caméras et de diffusion vidéo Live & Replay destiné aux sports amateurs, aux centres d'entraînement et aux collectivités.

VOGOSCOPE, outils vidéo faciles à mettre en œuvre et polyvalents destinés aux coachs sportifs et staff technique (amélioration de la performance sportive des athlètes), permet également au public de suivre les compétitions ne bénéficiant pas d'une captation filmée ou télévisée.



Confirmation du potentiel de VOGOSCOPE : une réponse forte aux nouveaux enjeux du sport professionnel et amateur

Dès la fin 2020, la solution a rapidement été adoptée par de nombreux centres sportifs dans plusieurs disciplines : les terrains de la Halle sportive de la Tony Parker Adéquat Academy (Lyon), le Montpellier Beach Volley, la Fédération Française de Surf ou la Fédération Française de Danse.

Conformément au plan de marche annoncé par ABEO et VOGO, le déploiement de la solution s'est accéléré début 2021, avec déjà de nombreux succès sur des disciplines sportives variées tant en Indoor qu'en Outdoor, dont la signature de contrats avec les CREPS (Centres de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportive) de Nantes et d'Île-de-France qui souhaitaient s'équiper de solutions vidéo modernes et connectées dédiées à l'analyse de la performance.

Au-delà des centres de formation, des contrats ont également été remportés avec plusieurs clubs professionnels, comme l'équipement du Stade Brutus pour les entraînements et les matchs des Dragons Catalans (Club de rugby à 13 évoluant dans le championnat anglais Super League), le Paris Basket et les Vipers, club de hockey sur glace.

Par ailleurs, grâce à la combinaison de caméras subaquatiques et de surface, la solution VOGOSCOPE est également mise en place pour les entraînements des nageurs de haut niveau, la natation de loisirs et les événements grand public en milieu aquatique, où les solutions vidéo multi-angles offrent aux coachs, nageurs et spectateurs une expérience inédite.

Dans ces domaines, le Cercle des Nageurs d'Antibes, mais aussi l'UCPA, futur exploitant du nouveau Stade Nautique de Mérignac (centre de préparation pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024), ont choisi la solution VOGOSCOPE.

Alain Bernard, médaillé olympique, membre du comité directeur et entraîneur au Cercle des Nageurs d'Antibes déclare : « VOGOSCOPE permet de visualiser instantanément les mouvements des nageurs sous l'eau ; de calculer le positionnement des bras et des jambes pendant la nage ; de les corriger en bord de bassin pendant leur entraînement et de débriefer en détails à leur sortie de l'eau. »

En juin 2021, une nouvelle offre VOGOSCOPE intégrant la solution « Place Virtuelle » a été lancée. Cette innovation permet aux organisateurs de manifestations de vendre des tickets aux spectateurs d'événements sportifs ne bénéficiant pas d'une captation filmée ou télévisée, démultipliant ainsi son potentiel commercial en France, mais aussi à l'international auprès des fédérations et des clubs.

Ainsi, VOGOSCOPE constitue un levier attractif en termes de notoriété pour les sports ou les événements insuffisamment relayés médiatiquement, et une opportunité de monétisation pour les organisateurs. Ce kit est aussi une réponse aux évolutions du monde sportif qui doit, aujourd'hui, inventer de nouveaux canaux d'interaction avec son public et concevoir de nouveaux modèles de revenus.

Un premier succès significatif pour le déploiement de cette nouvelle offre VOGOSCOPE a été enregistré avec la Fédération Belge de Gymnastique pour la sélection des gymnastes en vue des prochains Jeux Olympiques et lors du FIT Challenge les 26 et 27 juin derniers à Gand.



Cap sur l'international : le réseau mondial d'ABEO mobilisé pour l'accélération

Fort de ces premiers succès, VOGO et ABEO accélèrent le déploiement mondial de leur offre, en Europe et sur le marché nord-américain.

Bill Wild, Directeur d'ABEO North America déclare ainsi : « Toutes nos équipes sont aujourd'hui mobilisées autour de la solution VOGOSCOPE pour ouvrir de nouveaux marchés à l'international aux marques d'ABEO et proposer à nos clients les fonctionnalités pros et fans de VOGOSCOPE. Cette offre répond pleinement aux nouveaux enjeux de performance et de monétisation du monde sportif. »

Pour plus d'informations sur la solution VOGOSCOPE : https://vogoscope.com/

Découvrez la solution « place virtuelle » de VOGOSCOPE

À PROPOS D'ABEO ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs. Au 31 mars 2021, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 174 M€, dont 73% sont réalisés hors de France, et compte 1 339 collaborateurs.

Créateur, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs, ABEO accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment... dans la mise en œuvre de leurs projets.

ABEO dispose d'une offre globale unique avec une présence sur de nombreux segments : agrès et tapis de gymnastique, équipements de sports collectifs, éducation physique, murs d'escalade, loisirs, aménagement de vestiaires. Le Groupe détient un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs dont les Jeux Olympiques.

ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) est coté sur Euronext Paris - Compartiment C

Contacts ABEO

ACTUS finance & communication

Relations investisseurs - Corinne Puissant investor@beo.fr Tel : 01 53 67 36 77

Relations presse - Serena Boni presse@beo.fr Tel : 04 72 18 04 92



À PROPOS DE VOGO Dans l'univers du Sport, VOGO est un acteur international de premier plan pour ses solutions audio et vidéo, à destination des spectateurs et des professionnels et ce, au travers de ses deux marques phares : VOGOSPORT et VOKKERO. Pour les professionnels, VOGO offre des outils d'analyse et d'aide à la décision (assistance à l'arbitrage, diagnostic médical, coaching). Pour les spectateurs, VOGO a développé une solution de rupture, indépendante du nombre de personnes connectées, permettant de transformer l'expérience dans les stades au travers de contenus multi-caméras à la demande accessibles via tablettes ou smartphones. VOGO est aujourd'hui également présent dans les secteurs de l'Industrie et de la Santé. L'ensemble des technologies du Groupe est protégé par un portefeuille de brevets. VOGO est implanté en France (Montpellier, Paris et Grenoble) et sur le continent nord-américain avec un bureau à New York. Il dispose d'une présence indirecte dans les autres pays par l'intermédiaire de son réseau composé de 35 distributeurs. Le Groupe est coté depuis novembre 2018 sur le marché Euronext Growth (Code ISIN : FR0011532225 - ALVGO). En 2020, le titre a intégré l'indice européen Tech40.

Pour plus d'information : www.vogo-group.com



Contacts VOGO

VOGO

Christelle Albinet

Tel : +33(4) 67 50 03 98

Email : c.albinet@vogo.fr ACTIFIN - Relations presse

Jennifer Julia

Tel : +33(1) 56 88 11 19

Email : jjullia@actifin.fr ACTIFIN - Communication financière

Nicolas Lin / Stéphane Ruiz

Tel : +33(1) 56 88 11 11

Email : nlin@actifin.fr



Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".

- SECURITY MASTER Key : yGicYpxrk2jFy2mflJtmaJVoam1nw5WZaGiVlWZqZszIZ52WyGySaZvLZm9qnmZo

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/69912-cp-abeo-succes-vogoscope-vfr-vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com