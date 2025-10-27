 Aller au contenu principal
Abéo et Vogo, l'union de deux leaders français dans le domaine du sport.
information fournie par Boursorama CP 27/10/2025 à 08:00

Communiqué de presse VOGO

Ouverture de l’offre publique mixte d’ABEO visant les actions VOGO
| Approbation par l’Autorité des marchés financiers de l’offre publique le 23 octobre 2025
| Offre ouverte du 27 octobre au 28 novembre 2025 inclus
| 3 actions ABEO et 16,40 € en numéraire pour 16 actions VOGO apportées
| Offre publique non suivie d’un retrait obligatoire
| Offre approuvée à l’unanimité par le Conseil d’administration de VOGO
| Engagement d’apport des fondateurs de VOGO représentant 28,97% du capital
| Détention à ce jour par ABEO de 22,41% du capital et de 24,41% des droits de vote théoriques de VOGO

