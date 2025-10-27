Communiqué de presse VOGO



Abéo et Vogo, l'union de deux leaders français dans le domaine du sport.



Ouverture de l’offre publique mixte d’ABEO visant les actions VOGO

| Approbation par l’Autorité des marchés financiers de l’offre publique le 23 octobre 2025

| Offre ouverte du 27 octobre au 28 novembre 2025 inclus

| 3 actions ABEO et 16,40 € en numéraire pour 16 actions VOGO apportées

| Offre publique non suivie d’un retrait obligatoire

| Offre approuvée à l’unanimité par le Conseil d’administration de VOGO

| Engagement d’apport des fondateurs de VOGO représentant 28,97% du capital

| Détention à ce jour par ABEO de 22,41% du capital et de 24,41% des droits de vote théoriques de VOGO