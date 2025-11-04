Abeo en forme au premier semestre

(AOF) - Abeo a dévoilé un chiffre d'affaires en hausse organique de 4,5% à 138,5 millions d'euros, au premier semestre 2025. Le fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs a notamment été soutenu par la division Sportainment & Escalade (+28,7%). "Sous l'effet positif des récentes acquisitions et de la bonne dynamique commerciale enregistrée au 1er semestre 2025/26, la marge opérationnelle" du 1er semestre est attendue en amélioration par rapport à la même période de l'exercice précédent", précise le groupe.

En matière de perspectives, Abeo s'appuiera pour le second semestre sur le niveau solide des prises de commandes au 30 septembre, qui s'élèvent à 139,5 millions d'euros, en progression de 4% sur un an, dans un environnement économique et géopolitique complexe, notamment en France et en Belgique.

Le groupe, qui livrera le 9 décembre ses résultats du premier semestre, "reste confiant dans sa capacité à maintenir sa trajectoire de croissance tout en continuant de consolider son niveau de performance opérationnelle sur l'ensemble de l'exercice 2025/26".

