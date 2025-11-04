 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 062,50
-0,71%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Abeo en forme au premier semestre
information fournie par AOF 04/11/2025 à 18:26

(AOF) - Abeo a dévoilé un chiffre d'affaires en hausse organique de 4,5% à 138,5 millions d'euros, au premier semestre 2025. Le fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs a notamment été soutenu par la division Sportainment & Escalade (+28,7%). "Sous l'effet positif des récentes acquisitions et de la bonne dynamique commerciale enregistrée au 1er semestre 2025/26, la marge opérationnelle" du 1er semestre est attendue en amélioration par rapport à la même période de l'exercice précédent", précise le groupe.

En matière de perspectives, Abeo s'appuiera pour le second semestre sur le niveau solide des prises de commandes au 30 septembre, qui s'élèvent à 139,5 millions d'euros, en progression de 4% sur un an, dans un environnement économique et géopolitique complexe, notamment en France et en Belgique.

Le groupe, qui livrera le 9 décembre ses résultats du premier semestre, "reste confiant dans sa capacité à maintenir sa trajectoire de croissance tout en continuant de consolider son niveau de performance opérationnelle sur l'ensemble de l'exercice 2025/26".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

ABEO
8,3000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank