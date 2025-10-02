 Aller au contenu principal
ABEO : Déclaration des actions et droits de vote composant le capital
information fournie par Actusnews 02/10/2025 à 18:00

Déclaration des actions et droits de vote au 30 septembre 2025

ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF

Actions du capital 7 543 305
Droits de vote théoriques (1) 12 711 213

Actions privées de droits de vote

Autodétention au nominatif (2) 35 349
Autodétention au porteur (3) 9 000
Autres (4) -
Droits de vote exerçables
= (1) - [(2) + (3) + (4)] 		12 666 864

Déclaration des actions et droits de vote au 31 août 2025
(rectificatif : annule et remplace la publication du 2 septembre 2025)

ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF

Actions du capital 7 543 305
Droits de vote théoriques (1) 12 711 213

Actions privées de droits de vote

Autodétention au nominatif (2) 35 349
Autodétention au porteur (3) 9 000
Autres (4) -
Droits de vote exerçables
= (1) - [(2) + (3) + (4)] 		12 666 864

Déclaration des actions et droits de vote au 31 juillet 2025
(rectificatif : annule et remplace la publication du 5 août 2025)

ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF

Actions du capital 7 543 305
Droits de vote théoriques (1) 12 711 213

Actions privées de droits de vote

Autodétention au nominatif (2) 35 349
Autodétention au porteur (3) 9 000
Autres (4) -
Droits de vote exerçables
= (1) - [(2) + (3) + (4)] 		12 666 864

Retrouvez toutes les informations sur www.abeo-bourse.com

Contacts
ACTUS finance & communication
Relations investisseurs – Corinne Puissant investor@beo.fr Tel : 01 53 67 36 77


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : nWdyZsVvZZqbnZqdk5hqa2pkmppkxGWVaGmbl5WaZ5bFmXJgnJhnZpaaZnJlmWZv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94419-abeo-ddv-30092025.pdf

© Copyright Actusnews Wire
© Actusnews.

