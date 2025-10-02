ABEO : Déclaration des actions et droits de vote composant le capital

Déclaration des actions et droits de vote au 30 septembre 2025

ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF

Actions du capital 7 543 305 Droits de vote théoriques (1) 12 711 213

Actions privées de droits de vote

Autodétention au nominatif (2) 35 349 Autodétention au porteur (3) 9 000 Autres (4) - Droits de vote exerçables

= (1) - [(2) + (3) + (4)] 12 666 864

Déclaration des actions et droits de vote au 31 août 2025

(rectificatif : annule et remplace la publication du 2 septembre 2025)

ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF

Actions du capital 7 543 305 Droits de vote théoriques (1) 12 711 213

Actions privées de droits de vote

Autodétention au nominatif (2) 35 349 Autodétention au porteur (3) 9 000 Autres (4) - Droits de vote exerçables

= (1) - [(2) + (3) + (4)] 12 666 864

Déclaration des actions et droits de vote au 31 juillet 2025

(rectificatif : annule et remplace la publication du 5 août 2025)

ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF

Actions du capital 7 543 305 Droits de vote théoriques (1) 12 711 213

Actions privées de droits de vote

Autodétention au nominatif (2) 35 349 Autodétention au porteur (3) 9 000 Autres (4) - Droits de vote exerçables

= (1) - [(2) + (3) + (4)] 12 666 864

