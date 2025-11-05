 Aller au contenu principal
ABEO : Déclaration des actions et droits de vote au 31 octobre 2025
05/11/2025

ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF

Actions du capital 7 543 305
Droits de vote théoriques (1) 12 711 214

Actions privées de droits de vote

Autodétention au nominatif (2) 35 349
Autodétention au porteur (3) 9 000
Autres (4) -
Droits de vote exerçables
= (1) - [(2) + (3) + (4)] 		12 666 865

Contacts

ACTUS finance & communication
Relations investisseurs – Corinne Puissant investor@beo.fr Tel : 01 53 67 36 77


Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

