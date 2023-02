ABEO : ABEO : Progression de 17,1% du chiffre d'affaires sur 9 mois et prises de commandes au 31/12/2022 à 176,7 M EUR

ABEO, un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, annonce son chiffre d'affaires et ses prises de commandes au 31/12/2022 (9 mois).

M€

Non audité 2022/2023 2021/2022 Croissance Croissance

Organique 1 Chiffre d'affaires du 3 e trimestre 55,4 52,2 +6,1% +3,7% Sport 29,6 27,3 +8,4% +4,0% Sportainment & Escalade 10,5 11,9 -11,5% -12,2% Vestiaires 15,3 13,1 +17,2% +17,5% Chiffre d'affaires 9 mois 173,2 147,9 +17,1% +12,7% Sport 87,4 72,4 +20,7% +14,2% Sportainment & Escalade 37,4 31,9 +17,1% +11,3% Vestiaires 48,4 43,6 +11,2% +11,2% Prises de commandes au 31/12 2 176,7 163,6 +8,0% +3,0%

1: désigne la variation du chiffre d'affaires sur une période comparable et à périmètre constant, en excluant les impacts des variations de change

2 : données non financières – pour mesurer la dynamique commerciale de ses activités, le Groupe utilise entre autres le montant valorisé des prises de commandes sur une période donnée. Cet indicateur de la dynamique commerciale représente le cumul de l'ensemble des commandes enregistrées sur la période mentionnée et comparé avec la même période pour l'exercice précédent



Sur le 3 ème trimestre 2022/23, le Groupe ABEO réalise un chiffre d'affaires de 55,4 M€, en progression de 6,1%, incluant un effet périmètre lié à l'intégration des dernières acquisitions, Eurogym [1] et BigAirBag [2] (+1,6%) et un effet de change favorable de +0,8% (appréciation du dollar US). Le Groupe réalise une bonne performance sur le trimestre, en croissance organique de 3,7% malgré un environnement économique instable.

La division Sport maintient un bon niveau d'activité, avec un chiffre d'affaires de 29,6 M€ en progression de 8,4% (+4,0% en organique) qui devrait être amplifiée sur le dernier trimestre. La division poursuit sa dynamique en Amérique du Nord, notamment dans les activités de Gymnastique.

La division Sportainment & Escalade est en repli au 3 ème trimestre après un 1 er semestre en très forte croissance (S1 2022/23 +34,1%) et une base de comparaison exigeante (T3 2021/22 +43,6%) notamment en Amérique du Nord. La Division est impactée par un allongement du temps de négociation des projets dans un marché très concurrentiel, pour lequel l'offre du Groupe est en cours d'adaptation. Le marché européen reste, quant à lui, bien orienté.

Enfin, le chiffre d'affaires trimestriel de la division Vestiaires , ressort en forte croissance de 17,2%, confirmant la bonne orientation commerciale constatée au trimestre précédent sur les marchés français et allemand.

Ainsi, au termes des 9 mois de l'exercice 2022/23, le chiffre d'affaires d'ABEO s'élève à 173,2 M€, en progression de 17,1% par rapport à la même période sur l'exercice précédent. Au 31 décembre 2022, la croissance organique s'élève à 12,7%, la contribution de la variation de périmètre est positive de 2,3% (intégration de Eurogym et BigAirBag) et l'effet de change est favorable de 2,1%.



Tendances et perspectives

L'activité commerciale sur les 9 premiers mois 2022/23 reste solide avec des prises de commandes qui s'élèvent à 176,7 M€ au 31 décembre 2022, en progression de 8,0% (+3,0% en croissance organique, +3,5% en croissance externe et +1,5% d'effets de change) par rapport aux 9 premiers mois 2021/22.

Pour l'ensemble de l'exercice 2022/23, ABEO est en ligne avec son plan d'activité et confirme ses ambitions de croissance organique à 2 chiffres. Dans un contexte de tensions inflationnistes renforcées au 2 nd semestre, conjugué à un environnement de marché très concurrentiel, le Groupe est attentif à trouver le juste équilibre entre volume et marge opérationnelle, sachant que le 4 ème trimestre est traditionnellement plus contributeur en termes d'activité et de résultats .

Sur le moyen terme, le Groupe bénéficiera d'une forte visibilité pour sa marque Spieth America, après avoir été désignée, pour la première fois, fournisseur officiel d'équipements par la Fédération américaine de gymnastique (USAG) pour les compétitions nationales et internationales majeures aux États-Unis. Ainsi, ABEO dispose d'un nouveau levier de croissance pour la division Sport sur les prochains exercices.

Enfin, ABEO s'attend à la reprise progressive d'une nouvelle dynamique sur le marché asiatique en phase de redémarrage graduel suite à la levée des restrictions sanitaires en Chine.



Prochain communiqué

16 mai 2023 après bourse Chiffre d'affaires de l'exercice 2022/23

Retrouvez toutes les informations sur www.abeo-bourse.com

À PROPOS D'ABEO ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs. Au 31 mars 2022, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 205,3 M€, dont 74% sont réalisés hors de France, et compte 1 413 collaborateurs.

Créateur, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs, ABEO accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment… dans la mise en œuvre de leurs projets.

ABEO dispose d'une offre globale unique avec une présence sur de nombreux segments : agrès et tapis de gymnastique, équipements de sports collectifs, éducation physique, murs d'escalade, loisirs, aménagement de vestiaires. Le Groupe détient un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs dont les Jeux Olympiques.

ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) est coté sur Euronext Paris – Compartiment C.



[1] Intégrée au 01/11/2021

[2] Intégrée au 01/06/2022

