ABEO : ABEO : mise à disposition du rapport financier semestriel 2025/26
information fournie par Actusnews 10/12/2025 à 18:30

ABEO, un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) son rapport financier semestriel au 30 septembre 2025.

Le Rapport financier semestriel peut être consulté sur le site de la société à l'adresse www.abeo-bourse.com dans la rubrique « Informations Financières / Documents ».

Prochains communiqués
3 février 2026 - Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025/26 (après bourse)
12 mai 2026 - Chiffre d'affaires de l'exercice 2025/26 (après bourse)

Retrouvez toutes les informations sur www.abeo-bourse.com

À PROPOS D'ABEO
ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs. Au 31 mars 2025, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 248,7 M€, dont 75% sont réalisés hors de France, et compte 1443 collaborateurs.
Créateur, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs, ABEO accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment… dans la mise en œuvre de leurs projets.
ABEO dispose d'une offre globale unique avec une présence sur de nombreux segments : agrès et tapis de gymnastique, équipements de sports collectifs, éducation physique, murs d'escalade, loisirs, aménagement de vestiaires. Le Groupe détient un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs dont les Jeux Olympiques.
ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) est coté sur Euronext Paris – Compartiment C.

Contacts

Pour toute question liée à ce communiqué de presse, ou à ABEO, veuillez contacter ACTUS finance & communication
Relations investisseurs – Corinne Puissant investor@beo.fr Tel : 01 53 67 36 77
Relations presse – Serena Boni presse@beo.fr Tel : 04 72 18 04 92


