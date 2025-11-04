ABEO : ABEO affiche une croissance de ses ventes de 15,5% au 2ème trimestre 2025/26 et de 11,8% sur le 1er semestre 2025/26

ABEO, un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, annonce son chiffre d'affaires et ses prises de commandes pour le 1 er semestre de son exercice 2025/26 (du 1 er avril 2025 au 30 septembre 2025).

M€

Non audité 2025/2026 2024/2025 Croissance Croissance

Organique 1 Chiffre d'affaires du 2 e trimestre 77,7 67,3 +15,5% +5,4% Sport 39,6 38,0 +4,4% +0,0% Sportainment & Escalade 20,0 11,6 +71,7% +27,3% Vestiaires 18,1 17,7 +2,3% +2,7% Chiffre d'affaires du 1 er semestre 138,5 123,9 +11,8% +4,5% Sport 69,7 68,7 +1,5% -2,0% Sportainment & Escalade 33,7 21,0 +60,6% +28,7% Vestiaires 35,1 34,2 +2,5% +2,7% Prises de commandes au 30/09 2 139,5 134,1 +4,0% -0,4%

désigne la variation du chiffre d'affaires sur une période comparable et à périmètre constant, en excluant les impacts des variations de change données non financières – pour mesurer la dynamique commerciale de ses activités, le Groupe utilise entre autres le montant valorisé des prises de commandes sur une période donnée. Cet indicateur de la dynamique commerciale représente le cumul de l'ensemble des commandes enregistrées sur la période mentionnée et comparé avec la même période pour l'exercice précédent

ABEO réalise un chiffre d'affaires solide de 77,7 M€ au 2 ème trimestre 2025/26, en progression de 15,5% par rapport à la même période en 2024/25. Cette performance s'appuie à la fois sur une croissance organique de 5,4% et une contribution positive des récentes acquisitions [1] à hauteur de 11,3%, avec un effet de change défavorable de -1,3%.

La division Sport enregistre une croissance de 4,4%, portant le chiffre d'affaires à 39,6 M€ sur la période. Malgré un contexte difficile au Benelux, les activités restent stables par rapport à la même période en 2024/25. Enfin, la division bénéficie de la contribution positive de Sodex, fabricant français d'équipements sportifs implanté au Vietnam, acquis fin mai 2025, dont la performance est en phase avec les attentes.

La division Sportainment & Escalade poursuit sur sa lancée et enregistre une forte progression de son chiffre d'affaires de 71,7%, à 20,0 M€ au 2 ème trimestre 2025/26 (+27,3% en organique et un effet de change nettement défavorable de -3,5%). Cette performance est portée par la croissance soutenue des activités de murs d'escalade ludiques et sportifs, ainsi que par la bonne orientation de Fun Spot. Enfin, les activités d'ELI Play, un des leaders européens des aires de jeux et parcs de trampolines acquis fin mai 2025, sont conformes aux prévisions.

En dépit d'un marché domestique freiné en matière de financement public et d'investissements, la division Vestiaires enregistre une hausse de 2,3% de son chiffre d'affaires au 2 ème trimestre 2025/26 (+2,7% en organique).

Ainsi, à l'issue du 1 er semestre 2025/26, le chiffre d'affaires d'ABEO s'élève à 138,5 M€ en progression de 11,8% par rapport à la même période sur l'exercice précédent. Au 30 septembre 2025, la croissance organique ressort à 4,5% portée par la division Sportainment & Escalade (+28,7%). La croissance externe soutient également la performance, contribuant à hauteur de 8,4%, tandis que l'effet de change, négatif de -1,0%, reflète essentiellement la dépréciation du dollar.

Sous l'effet positif des récentes acquisitions et de la bonne dynamique commerciale enregistrée au 1 er semestre 2025/26, la marge opérationnelle [2] du 1 er semestre est attendue en amélioration par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Tendances et perspectives

Sur le 2 nd semestre 2025/26, ABEO s'appuiera sur le niveau solide des prises de commandes au 30 septembre 2025 qui s'élèvent à 139,5 M€, en progression de 4,0% par rapport au 30 septembre 2024 (-0,4% en organique, +5,5% en croissance externe et -1,1% liés aux effets de change) dans un environnement économique et géopolitique complexe, notamment en France et en Belgique.

Enfin, le Groupe reste confiant dans sa capacité à maintenir sa trajectoire de croissance tout en continuant de consolider son niveau de performance opérationnelle sur l'ensemble de l'exercice 2025/26.

Suite à sa déclaration de conformité par l'Autorité des marchés financiers (AMF) en date du 23 octobre 2025, l'Offre publique mixte initiée par ABEO visant les actions VOGO est ouverte depuis le 27 octobre jusqu'au 28 novembre 2025 inclus, selon le ratio de 3 actions ABEO et 16,40 € en numéraire pour 16 actions VOGO apportées.

Prochains rendez-vous

9 décembre 2025 - Résultats du 1 er semestre 2025/26 (après bourse)

10 décembre 2025 – Participation au CIC Forum 2025

À PROPOS D'ABEO ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs. Au 31 mars 2025, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 248,7 M€, dont 75% sont réalisés hors de France, et compte 1443 collaborateurs.

Créateur, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs, ABEO accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment… dans la mise en œuvre de leurs projets.

ABEO dispose d'une offre globale unique avec une présence sur de nombreux segments : agrès et tapis de gymnastique, équipements de sports collectifs, éducation physique, murs d'escalade, loisirs, aménagement de vestiaires. Le Groupe détient un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs dont les Jeux Olympiques.

ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) est coté sur Euronext Paris – Compartiment C.

Intègration au 01/06/2025 : ELI Play (division Sportainment & Escalade) et Sodex (division Sport)

[2] Marge opérationnelle : marge d'EBITDA, soit, résultat opérationnel + Dotation aux amortissements - Produits et charges non courants / chiffre d'affaires