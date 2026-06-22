ABC lance une campagne à l'antenne pour inciter les téléspectateurs à soutenir la chaîne dans ses démêlés avec les agences de Trump

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* La FCC a ordonné un réexamen anticipé des licences de huit chaînes ABC

* L'émission "The View" fait l'objet d'une enquête concernant les règles de temps d'antenne équitable pour les candidats

* Ces examens font suite à la tentative de Donald Trump de faire licencier Jimmy Kimmel

par David Shepardson

DIS.N , filiale de Disney, a annoncé lundi qu’elle lançait une campagne à l’antenne encourageant les téléspectateurs à manifester leur soutien à la chaîne dans les deux batailles qu’elle mène actuellement contre le gouvernement américain. La Commission fédérale des communications (FCC), dirigée par les républicains, a ordonné en avril à ABC de soumettre ses huit chaînes de télévision détenues par la société à un réexamen anticipé de leurs licences, après que le président Donald Trump a fait pression sur l’organisme de régulation pour qu’il prenne des mesures. La FCC enquête également sur l’émission de débat de journée d’ABC "The View", après avoir déclaré qu’elle était soumise aux règles fédérales d’égalité de temps d’antenne pour les candidats politiques.

"La FCC veut contrôler qui est autorisé à intervenir dans l’émission", affirme l’un des spots diffusés à l’antenne, encourageant les téléspectateurs à envoyer leurs commentaires publics à l’agence. "Téléspectateurs, faites entendre votre voix."

Un réexamen de licence est l’évaluation formelle par la FCC visant à déterminer si une chaîne a servi l’intérêt général; il peut aboutir au renouvellement ou à la révocation de sa licence de diffusion.

ABC a indiqué que les spots diffusés pendant "The View" seront diffusés pendant une pause publicitaire au cours de l’heure de l’émission. La chaîne diffusera également des publicités illustrées sur ABC.com et sur les réseaux sociaux.

La FCC n’a pas immédiatement réagi.

Le mois dernier, ABC a déclaré que ces examens anticipés étaient "illégaux, arbitraires et inconstitutionnels" et qu’ils violaient les droits à la liberté d’expression de la chaîne garantis par le Premier amendement.

Ces examens ont été ordonnés en avril, au lendemain de l’appel lancé par Donald Trump à ABC pour que la chaîne licencie l’animateur de fin de soirée Jimmy Kimmel.

La FCC a expliqué que ces examens, qui ne devaient initialement débuter qu’en octobre 2028, faisaient suite à une enquête d’un an sur l’interdiction par la FCC de toute discrimination illégale. Les stations sont situées à Fresno (Californie), Los Angeles, Chicago, San Francisco, New York, Philadelphie, Houston et Durham (Caroline du Nord).

"La FCC remet en cause notre engagement envers la communauté", indique un autre spot publicitaire d’ABC. "Montrez votre soutien."

Trump a exhorté à plusieurs reprises les chaînes de télévision à supprimer les émissions humoristiques ou d’actualité qu’il n’apprécie pas ou qui se sont montrées critiques à son égard, faisant pression sur les autorités de régulation pour qu’elles révoquent les licences des chaînes qu’il juge injustes à son égard.

Le président de la FCC, Brendan Carr, nommé à ce poste par Trump, a ouvert en mars 2025 une enquête sur les pratiques de Disney en matière de diversité et a déclaré que Disney avait fourni, dans le cadre de cette enquête, des documents qu’il jugeait insuffisants — et n’a pas exclu de demander la révocation de ses licences.

M. Carr a défendu la décision de demander ces réexamens anticipés en déclarant: "Si Disney s’est livré à une discrimination illégale en matière de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI), s’il n’a pas exploité ses stations de diffusion dans l’intérêt public, il devra en répondre."

En novembre, Donald Trump avait exigé que la FCC révoque les licences d’ABC après avoir critiqué un correspondant d’ABC News pour avoir interrogé le prince héritier d’Arabie saoudite sur le meurtre, en 2018, d’un chroniqueur du Washington Post, dans une question qu’il avait qualifiée d’"insubordonnée".