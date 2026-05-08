ABC estime que la décision de l'administration Trump concernant l'émission "The View" d'ABC est invalide

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La chaîne ABC, propriété de Disney, a déclaré vendredi que les efforts déployés par l'administration Trump pour faire en sorte que son talk-show de journée "The View" soit soumis aux règles d'égalité de temps d'antenne pour les candidats politiques étaient invalides et menacent le droit à la liberté d'expression de la chaîne.

En février, la FCC a déclaré qu'elle enquêtait pour déterminer si "The View" avait enfreint les règles d'égalité de temps d'antenne lors d'entretiens avec des candidats politiques, à la suite de l'intervention d'un candidat démocrate au Sénat du Texas, après que la FCC eut déclaré que les talk-shows télévisés diffusés en journée et en fin de soirée n'étaient plus considérés comme des programmes d'information "authentiques" exemptés des règles d'égalité de temps d'antenne.

ABC a déclaré que les mesures de la FCC outrepassent les compétences de l'agence et "menacent de bouleverser des décennies de jurisprudence et de pratique établies et de restreindre la liberté d'expression critique protégée, tant en ce qui concerne The View que de manière plus générale".