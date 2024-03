ABC Arbitrage veut rassurer ses actionnaires et progresse

(AOF) - L'action ABC Arbitrage gagne 5% à 3,78 euros et figure parmi les plus fortes hausses du marché SRD après avoir réagi dans un communiqué à la chute du titre ces dernières semaines. Le groupe précise avoir reçu de nombreuses questions de ses actionnaires en raison de cette situation.

ABC Arbitrage rappelle que comme chaque année depuis 2003, les équipes du groupe et les membres du conseil d'administration, et tout actionnaire en action de concert avec l'un d'entre eux (en particulier Financière WDD), ont une interdiction d'achat et de vente à partir du 1er janvier 2024 jusqu'au lendemain de la publication des éléments audités de l'exercice 2023, soit le 27 mars 2024. Le suivi régulier des positions tenues au nominatif confirme par ailleurs cette affirmation.

Enfin la société Eximium, qui détient environ 7% du capital, a confirmé ne pas avoir cédé de titres ABC Arbitrage par rapport à la dernière photo de sa détention au 31 décembre 2023.

S'agissant du rythme d'activité 2023, ABC Arbitrage indique - comme il l'a fait à plusieurs reprises - qu'il reste comparable à l'exercice 2019.

Enfin, le groupe rappelle l'engagement du plan stratégique Springboard 2025 de distribuer un dividende de 0,30 euro minimum par an sous réserve des décisions du conseil d'administration et des votes en assemblée générale mixte annuelle. ABC Arbitrage confirme qu'il est prévu un acompte de 10 centimes en avril prochain, acompte qui reste soumis à la décision formelle du conseil d'administration qui doit se tenir le 21 mars 2024.

