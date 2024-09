Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ABC arbitrage: semestriels un peu meilleurs qu'attendu information fournie par Cercle Finance • 24/09/2024 à 12:30









(CercleFinance.com) - ABC arbitrage a fait état mardi de résultats semestriels un peu meilleurs qu'attendu en dépit d'une première partie d'année jugée peu active sur les marchés financiers



Evoquant un premier semestre 'proche de celui de 2023', le groupe a vu le produit de son activité courante progresser à 22,8 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, contre 20,2 millions d'euros.



Le spécialiste de l'arbitrage, qui base son activité sur la volatilité des marchés de capitaux, indique que son résultat net part du groupe ressort à 8,9 millions d'euros, contre 8,8 millions d'euros sur la même période de 2023.



Le groupe affiche néanmoins un 59ème semestre consécutif de résultats positifs avec une rentabilité de ses fonds propres (ROE - Return On Equity) supérieure à 10%, dans tous les contextes de marchés rencontrés.



Dans une note de réaction, les analystes de TP ICAP Midcap maintiennent leur recommandation d'achat et un objectif de cours de six euros, mettant en évidence des résultats un peu meilleurs qu'attendu, mais toujours contraints par un environnement de marché défavorable qui pèse sur la dynamique d'activité.



Si le troisième trimestre a présenté en août un épisode très court de volatilité, ABC indique que ce phénomène ne lui permet pas de modifier réellement ses conditions de travail.



Le groupe explique qu'il continue donc d'implémenter de nouvelles stratégies avec l'objectif de faire croître à terme ses résultats, y compris dans des marchés défavorables comme 2023 ou 2024.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action progressait de 1,2% mardi dans le sillage de cette publication.





Valeurs associées ABC ARBITRAGE 4,53 EUR Euronext Paris +1,80%