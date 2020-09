ABC arbitrage

Rythme d'activité au 31 août 2020

Rythme d'activité

Au 31 août 2020, le rythme d'activité du groupe pour ces huit premiers mois est au-dessus de l'intégralité de l'activité de l'exercice 2016 qui s'affichait légèrement au dessus de 53 M€ (hors charges donc). Ce rythme d'activité s'est à nouveau montré fortement corrélé à la volatilité et aux volumes traités sur les marchés.

Perspectives

Dans un souci de transparence pendant cette crise sanitaire, et conformément aux demandes de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) d'accentuer la communication et la visibilité pour les actionnaires des groupes cotés, ABC arbitrage propose à nouveau, dans le cadre de cette année marquée par une situation exceptionnelle, d'aller plus loin que sa communication habituelle dans l'affichage de certaines comparaisons.

Si les mois de septembre à décembre 2020 devaient présenter le même rythme d'activité que ces mêmes mois de 2019 alors le groupe ABC arbitrage afficherait un rythme d'activité proche de celui de l'exercice 2011 qui était alors de 77 M€. Par ailleurs, en comparaison des charges de 2011 qui représentaient environ 24 M€, les estimations internes présentent une hausse des charges de l'ordre de 33%, hausse qui est à imputer principalement aux charges de personnel (incluant les bonus de performance). Pour ce dernier poste, le montant exact qui reste discrétionnaire, dépendra bien sûr des performances réalisées sur la totalité de l'exercice 2020 mais aussi de l'atteinte des objectifs qualitatifs propres à chacun des collaborateurs du groupe.

Les records de valorisation atteints récemment par les indices US ont fait à nouveau fortement chuter la volatilité intraday, retrouvant des niveaux proches de sa moyenne historique des cinq dernières années sous influence anesthésique des banques centrales. L'indice VIX, qui illustre la volatilité à venir, reste quant à lui sur des niveaux sensiblement au-dessus de sa moyenne historique, illustrant les incertitudes des investisseurs face à la contradiction apparente entre les situations économiques des pays développés et le niveau de valorisation des marchés financiers. Face à l'ampleur de la crise sanitaire encore mondialement présente, ABC arbitrage maintient à nouveau ses choix prudents dans l'exercice de ses métiers avec toujours pour objectifs de fournir des rentabilités significatives et une protection du capital pour ses actionnaires et ses clients.

Pour rappel, les estimations affichées dans ce communiqué ne se substituent pas aux données auditées des résultats consolidés du premier semestre 2020 qui seront publiées le 22 septembre 2020.

abc-arbitrage

abc-arbitrage.com

actionnaires@abc-arbitrage.com

v.sabineu@verbatee.com

ISIN : FR0004040608

Reuters BITI.PA / Bloomberg ABCA FP

