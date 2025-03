ABC arbitrage: les résultats 2024 soutiennent le titre information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 16:52









(CercleFinance.com) - ABC arbitrage s'inscrit en hausse ce mardi à la Bourse de Paris au lendemain de la publication d'un bénéfice net 2024 ressorti en croissance de 63%.



Le spécialiste de l'arbitrage sur les marchés financiers a dégagé l'an dernier un profit net de 26,8 millions d'euros, contre 16,5 millions un an plus tôt.



Le produit de l'activité courante s'est établi à 51,2 millions d'euros, contre 39,3 millions d'euros en 2023.



Dans un communiqué, ABC évoque une volatilité proche de celle de 2023, mais sensiblement en dessous de sa moyenne des 10 dernières années.



Le second semestre 2024 a cependant montré une progression sensible du rythme d'activité en comparaison du second semestre 2023, précise le groupe, à la faveur notamment de la tenue de l'élection présidentielle américaine.



Dans une note de réaction, les analystes de TP ICAP Midcap saluent une publication 'positive' marquée selon eux par des résultats annuels de très bonne facture et un rythme d'activité moyen en hausse sur le début 2025.



Concernant le premier trimestre 2025, ABC arbitrage mentionne en effet un rythme d'activité mensuel au-dessus de la moyenne de 2024, dans un ordre de grandeur proche des 10%.



La société reconnaît en revanche que son activité de gestion pour compte de tiers reste très en dessous de ses ambitions avec un total de 251 millions d'encours sous gestion au 1er mars dernier.



Pour contrecarrer cette situation, ABC arbitrage Asset management, sa filiale de gestion, a décidé de faire évoluer son offre afin d'en maximiser les performances, y compris dans des marchés défavorables



Le groupe indique par ailleurs qu'il prévoit de présenter son prochain plan stratégique au début de l'exercice 2026.



L'action ABC progressait de 1,6% mardi à la Bourse de Paris dans le sillage de cette publication, à comparer avec un gain moyen de l'ordre de 0,8% pour le marché dans son ensemble.





