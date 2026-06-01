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ABC Arbitrage fait le point sur son activité semestrielle
information fournie par Zonebourse 01/06/2026 à 09:01

La société financière dédiée à la conception et à l'exécution de stratégies sur toutes les classes d'actifs a observé que les paramètres de marché sur les premiers mois de l'année 2026 étaient globalement comparables à ceux constatés à la même période un an plus tôt.

A la fin mai 2026, la moyenne mensuelle du rythme d'activité du groupe sur les cinq premiers mois de l'année ressort à un niveau supérieur de plus de 70% à la moyenne mensuelle observée sur l'ensemble de l'exercice 2025.

Pour rappel, le rythme d'activité est un indicateur non audité proche de l'agrégat financier Produit d'activité courante (PAC), lequel reflète une forme de résultat brut avant charges, taxes et autres impacts spécifiques ou exceptionnels.

Sur le dernier exercice, le PAC s'était élevé à près de 60 millions d'euros, soit une moyenne mensuelle d'environ 5 millions d'euros.

ABC Arbitrage a également indiqué que dans le cadre de son plan de développement, elle poursuivait ses investissements en ressources humaines et en infrastructures technologiques. Sur l'ensemble de 2026, ces investissements supplémentaires devraient représenter environ 3 millions d'euros en année pleine, en complément des charges récurrentes.

Enfin, selon les dernières estimations, les encours gérés s'élèvent à 248 millions d'euros, contre 242 millions d'euros au 1er janvier 2026.

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