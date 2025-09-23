ABC Arbitrage double son résultat net au premier semestre

(AOF) - Le " produit de l’activité courante " d'ABC Arbitrage présente une forte progression de près de 60%, à 36,5 millions d'euros, ce qui a permis de doubler le résultat net au premier semestre 2025 (17,7 millions d'euros). Le bénéfice net par action s'élève à 0,30 euro, contre 0,15 euro au premier semestre 2024. ABC Arbitrage présente son 61ème semestre consécutif de résultats positifs avec une rentabilité annualisée de ses fonds propres (ROE - Return On Equity) en moyenne supérieure à 15% sur 30 ans.

En outre, la société française spécialisée dans la conception de stratégies d'arbitrages sur la plupart des marchés financiers européens et américains indique que " les premiers mois du second semestre 2025 se caractérisent par un retour à des niveaux de volatilité faibles, nettement inférieurs à leurs moyennes historiques ".

Cette baisse, observée depuis juin, apparaît d'autant plus surprenante au regard des incertitudes géopolitiques et économiques actuelles.

En conséquence, le début du second semestre affiche un rythme d'activité inférieur en moyenne à celui du premier semestre 2025. Au 1er septembre, bénéficiant d'un excellent premier semestre, le rythme d'activité mensuel de l'exercice 2025 demeure supérieur d'environ 40% à la moyenne mensuelle de l'exercice 2024.

Le groupe prépare, par ailleurs, son prochain plan stratégique pour les trois années à venir. Celui-ci sera présenté en mars 2026 et s'appuiera sur les progrès réalisés dans le cadre de Springboard 2025. L'objectif principal reste de renforcer durablement sa rentabilité à moyen terme dans les environnements défavorables aux activités du groupe.

