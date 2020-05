ABC arbitrage

Assemblée Générale Mixte du 12 juin 2020

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées au Coronavirus (Covid-19), en conformité avec les dispositions de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de Covid-19, nous vous rappelons que le Conseil d'administration a décidé que l'Assemblée Générale Mixte du 12 juin 2020 se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires.

En conséquence, les actionnaires sont invités à ne pas demander de carte d'admission et à voter par correspondance, ou à donner pouvoir au Président de l'Assemblée Générale, ou à donner mandat à un tiers (pour voter par correspondance), et à privilégier lorsque cela est possible les moyens de télécommunication électroniques.

Consciente de l'importance du débat actionnarial, la société ABC arbitrage propose à ses actionnaires de maintenir une présentation de la constitution du résultat 2019 et des perspectives du groupe, ainsi que la présentation des résolutions qui sont soumises au vote des actionnaires. Ce vote sera possible sur le portail VOTACCESS à partir du 22 mai 2020 jusqu'au 11 juin 2020 15h. Cette présentation est prévue le mardi 9 juin 2020 à 11h en streaming1. Le lien pour accéder à cette présentation est disponible ICI ainsi que sur le site Internet de la société (abc-arbitrage/Assemblée Générale - rubrique "Modalités de participation").

L'avis de réunion comprenant l'ordre du jour et le texte des projets de résolutions a fait l'objet d'une publication au BALO ce mercredi 6 mai 2020. Cet avis, ainsi que les modalités de participation sont consultables sur le site Internet de la société (abc-arbitrage/Assemblée Générale).

Tous les documents et renseignements prévus par la loi sont tenus à la disposition des actionnaires, dans

les délais légaux, au siège social de la société, et disponibles sur le site Internet de la société (abc-arbitrage/Assemblée Générale - rubrique "Documents préparatoires").







1 Retransmission en direct avec faculté de poser des questions en amont et en direct via une plateforme.

Contacts : abc-arbitrage.com

Relations actionnaires : actionnaires@abc-arbitrage.com

Relations presse: VERBATEE / v.sabineu@verbatee.com EURONEXT Paris - Compartiment B

ISIN : FR0004040608

Reuters BITI.PA / Bloomberg ABCA FP





Pièce jointe