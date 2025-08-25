AbbVie vise le marché des médicaments psychédéliques contre la dépression avec un accord de 1,2 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des éléments de contexte aux paragraphes 8 à 11) par Puyaan Singh

25 août - AbbVie ABBV.N va acheter un médicament expérimental contre la dépression à son partenaire Gilgamesh Pharmaceuticals pour un montant pouvant aller jusqu'à 1,2 milliard de dollars, ont annoncé les deux entreprises lundi, cherchant à accéder à un marché en pleine expansion pour les traitements à base de psychédéliques.

Cet accord est le dernier en date des quelque 20 milliards de dollars qu'AbbVie a dépensés en acquisitions depuis 2023 pour des médicaments susceptibles de stimuler la croissance, alors que son traitement phare contre la polyarthrite rhumatoïde, Humira, a perdu la protection de son brevet.

Les deux entreprises ont signé l'année dernière un partenariat visant à développer des thérapies pour les troubles psychiatriques. L'entreprise privée Gilgamesh devrait recevoir jusqu'à 1,95 milliard de dollars en frais d'option et en paiements d'étape.

Les accords avec Gilgamesh, qui développe également des traitements pour l'anxiété et le stress post-traumatique, lancent également AbbVie dans la course au développement de composés psychédéliques pour les troubles psychiatriques - un marché potentiel de 50 milliards de dollars, selon Josh Schimmer, analyste chez Cantor Fitzgerald.

Au début de l'année, le Spravato de Johnson & Johnson

JNJ.N , dérivé de la kétamine, est devenu le premier traitement autonome à base de psychédéliques pour les patients souffrant de dépression sévère à être approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis.

Compass Pathways CMPS.O , Atai Life Sciences 9VC.DE , Cybin CYBN.NLB et MindMed MNMD.O sont d'autres sociétés qui développent des traitements à base de psychédéliques pour les troubles psychiatriques.

"Les grandes sociétés pharmaceutiques ont été moins actives dans l'exploration des composés psychédéliques en raison des préoccupations réglementaires potentielles... ce qui rend l'accord d'aujourd'hui plus significatif ", a déclaré Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital Markets. La valeur de l'accord, qui semble avoir été escomptée, pourrait refléter ces inquiétudes, a-t-il ajouté.

L'accord, qui comprend un paiement initial et des étapes de développement, pourrait également renforcer le portefeuille de maladies neurologiques d'AbbVie après que son médicament expérimental contre la schizophrénie, auquel elle a eu accès grâce à l'achat de Cerevel Therapeutics pour 8,7 milliards de dollars, a échoué dans deux études de phase intermédiaire l'année dernière.

Le principal candidat de Gilgamesh pour la dépression, le brétisilocin, active le récepteur 5-HT2A de la sérotonine, également ciblé par les psychédéliques classiques tels que la psilocybine, présente dans les champignons magiques, et le LSD.

Les sociétés ont déclaré que le brétisilocin s'est avéré exercer une expérience psychoactive de plus courte durée tout en conservant un bénéfice thérapeutique prolongé dans des études de stade précoce et moyen.

AbbVie fera passer le médicament en phase finale d'études.