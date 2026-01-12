AbbVie s'associe à la société chinoise RemeGen pour un traitement expérimental des tumeurs

AbbVie ABBV.N a déclaré lundi qu'il s'associerait avec le développeur chinois de médicaments RemeGen

688331.SS pour un traitement expérimental ciblant les tumeurs solides, dans le but de renforcer son portefeuille d'oncologie.

L'entreprise américaine a déclaré qu'elle obtiendrait les droits de développement, de fabrication et de commercialisation du RC148 de RemeGen, développé en tant que monothérapie et pouvant être utilisé comme traitement combiné pour plusieurs tumeurs solides avancées dont les besoins ne sont pas satisfaits, y compris le cancer du poumon non à petites cellules et le cancer colorectal.

Les fabricants de médicaments américains accordent de plus en plus souvent des licences sur les molécules chinoises pour de nouveaux médicaments potentiels, en pariant sur le fait que de petits paiements initiaux peuvent éventuellement déboucher sur des traitements valant plusieurs milliards de dollars.

Un accord de licence accorde à une entreprise les droits de développer, de fabriquer et de commercialiser les produits pharmaceutiques ou les technologies d'une autre entreprise en échange de paiements futurs basés sur des objectifs ou des "étapes", tout en atténuant les risques liés au développement.

RemeGen recevra 650 millions de dollars d'avance et pourra prétendre à des paiements d'étape pouvant atteindre 4,95 milliards de dollars, ainsi qu'à des redevances progressives à deux chiffres sur les ventes nettes du RC148 en dehors du territoire de la Grande Chine.

Le RC148 agit en se liant aux protéines PD-1 et VEGF, responsables de la progression du cancer, et en les inhibant.

AbbVie a déclaré que le médicament de RemeGen pourrait offrir de nouvelles opportunités en combinaison avec ses conjugués anticorps-médicaments (ADC), une classe de médicaments anticancéreux qui fonctionne comme des missiles guidés en délivrant directement la chimiothérapie dans les cellules tumorales tout en limitant l'exposition aux tissus sains.

Dans les premières études cliniques, le RC148 a montré une activité antitumorale initiale favorable en combinaison avec un ADC, a-t-elle déclaré.