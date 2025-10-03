AbbVie revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels après avoir enregistré un manque à gagner de 2,7 milliards de dollars au titre de la recherche et du développement

Le fabricant de médicaments AbbVie ABBV.N a déclaré vendredi qu'il avait abaissé ses prévisions de bénéfices annuels, après avoir signalé une charge attendue de 2,7 milliards de dollars liée aux dépenses de recherche et développement en cours (IPR&D) au troisième trimestre.

Les actions de la société basée dans le nord de Chicago étaient en baisse de près de 1 % à 232,0 dollars dans les échanges prolongés.

AbbVie a déclaré dans un document réglementaire que de telles dépenses peuvent découler de collaborations, d'accords de licence ou d'achats d'actifs, mais qu'elles ne sont pas prévues en raison de l'incertitude entourant le moment et l'occurrence de ces dépenses. L'entreprise n'a pas précisé comment les dépenses avaient été engagées.

En tenant compte de la charge du troisième trimestre, AbbVie prévoit désormais un bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année compris entre 10,38 et 10,58 dollars, contre une fourchette précédente de 11,88 à 12,08 dollars.

Les analystes s'attendaient à un BPA ajusté de 12,02 $ pour l'ensemble de l'année, selon les données compilées par LSEG.

La précédente prévision de la société pour le bénéfice ajusté de l'année entière, publiée le 31 juillet, excluait toute dépense d'IPR&D au-delà du deuxième trimestre, a indiqué la société.

AbbVie a ajouté que les résultats du trimestre clos le 30 septembre n'ont pas été finalisés et qu'ils sont soumis aux procédures de clôture des états financiers.

"Il n'y a aucune garantie que nos résultats définitifs ne diffèrent pas de ces estimations préliminaires", a déclaré la société.

Elle prévoit un bénéfice par action ajusté pour le troisième trimestre compris entre 1,74 et 1,78 dollar, y compris l'impact des dépenses d'IPR&D, ce qui est nettement inférieur à l'estimation des analystes, qui est de 3,27 dollars.

Par ailleurs, AbbVie a déclaré en début de semaine qu'elle avait commencé à construire une nouvelle usine de fabrication d'ingrédients pharmaceutiques actifs à North Chicago, dans l'Illinois. L'usine, d'une valeur de 195 millions de dollars, devrait produire des médicaments dans les domaines de l'immunologie, de l'oncologie et des neurosciences, et être pleinement opérationnelle d'ici 2027.

AbbVie s'appuie sur des médicaments immunologiques plus récents, Skyrizi et Rinvoq, pour compenser la baisse des ventes de son traitement phare contre l'arthrite, Humira, qui commence à être confronté à la concurrence des biosimilaires aux États-Unis en 2023. L'entreprise a dépensé plus de 20 milliards de dollars en acquisitions depuis lors pour renforcer son pipeline.