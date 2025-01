Abbvie relève ses objectifs de vente de médicaments immunologiques

AOF - EN SAVOIR PLUS

" Nous abordons 2025 avec une dynamique significative et prévoyons que les revenus nets dépasseront leur pic précédent au cours de cette deuxième année entière après la perte d'exclusivité d'Humira aux États-Unis ", a déclaré le CEO d'AbbVie, Robert Michael.

Skyrizi et Rinvoq devraient désormais rapporter 31 milliards de dollars en 2027, contre 27 milliards attendus précédemment.

(AOF) - AbbVie est attendu en nette hausse en pré-marché à Wall Street après avoir réalisé un bénéfice de 2,16 dollars par action au quatrième trimestre, supérieur au consensus de 2,12 dollars. Le laboratoire pharmaceutique américain doit cette performance au succès de ses nouveaux médicaments immunologiques Skyrizi et Rinvoq, qui compensent la forte baisse des ventes d'Humira, son médicament phare contre la polyarthrite rhumatoïde. Les ventes d’Humira ont reculé de 49% du fait de la concurrence des biosimilaires.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.