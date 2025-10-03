AbbVie prévoit une charge de R&D de 2,7 milliards de dollars au troisième trimestre

Le fabricant de médicaments AbbVie

ABBV.N a déclaré vendredi dans un document réglementaire qu'il s'attend à ce que le bénéfice du troisième trimestre comprenne une charge de 2,7 milliards de dollars liée à la recherche et au développement en cours (IPR&D) dépenses.

Le fabricant de médicaments prévoit également un bénéfice ajusté par action pour le troisième trimestre compris entre 1,74 et 1,78 dollars, selon le dossier.