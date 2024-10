Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AbbVie: prévisions de BPA ajusté relevées pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 30/10/2024 à 12:58









(CercleFinance.com) - AbbVie publie un CA de 14,46 milliards de dollars au titre du 3e trimestre, un chiffre en hausse par rapport aux 13,92 milliards de dollars enregistrés un an plus tôt.



Le bénéfice net part du groupe ressort à 1561 millions de dollars, contre 1778 millions de dollars au 3e trimestre 2023, soit un BPA en repli de 1$ à 0,88$.

En données ajustées, le BPA ressort à 3$ contre 2,95$ un an plus tôt.



Dans ce contexte, AbbVie relève ses prévisions de BPA ajusté pour 2024, passant d'une fourchette de 10,67 $ à 10,87 $ à une fourchette de 10,90 $ à 10,94 $, malgré un impact défavorable de 0,64 $ par action lié aux dépenses de R&D acquises et aux jalons engagés depuis le début de l'année jusqu'au troisième trimestre 2024.



' Nous avons réalisé un autre trimestre de forte exécution commerciale et de progrès significatifs dans notre pipeline ', analyse Robert A. Michael, directeur général d'AbbVie.



' En raison de l'élan des activités d'AbbVie et de notre confiance dans les perspectives de croissance à long terme, nous relevons à nouveau nos prévisions pour l'année complète et augmentons notre dividende trimestriel'. Celui-ci passe ainsi de 1,55 à 1,64$.



Par ailleurs, AbbVie annonce une hausse de 5,8% du dividende 2025.





