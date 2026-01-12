AbbVie obtient une licence de RemeGen pour RC148
"Dans les premières études cliniques, RC148 a montré une activité antitumorale initialement favorable en combinaison avec un conjuguée anticorps-médicament (ADC)", souligne le groupe de santé américain.
RC148 pourrait offrir de nouvelles opportunités d'explorer des schémas combinés avec les ADC d'AbbVie, sur plusieurs tumeurs solides à besoins non comblés élevés, notamment le cancer du poumon non à petites cellules et le cancer colorectal.
Selon les termes de cet accord de licence, AbbVie bénéficiera ainsi des droits exclusifs pour développer, fabriquer et commercialiser RC148 en dehors du territoire de la Grande Chine.
RemeGen recevra un paiement initial de 650 millions de dollars et est éligible à recevoir jusqu'à 4,95 MdsUSD en paiements d'étapes, ainsi qu'à des redevances à deux chiffres basées sur les ventes hors Grande Chine.
