AbbVie lance un médicament contre le cancer de l'ovaire au Royaume-Uni au prix des États-Unis

AbbVie ABBV.N a déclaré lundi qu'il lancerait son médicament contre le cancer de l'ovaire Elahere au Royaume-Uni à un prix de liste égal à celui pratiqué aux États-Unis.

L'entreprise a été l'un des 17 fabricants de médicaments à recevoir des lettres du Président américain Donald Trump en juillet indiquant comment ils devraient réduire les prix pour s'aligner sur ceux payés à l'étranger.

Le fabricant de médicaments a déclaré lundi qu'il était en discussion avec l'organisme britannique de surveillance de l'efficacité des coûts, le National Institute for Health and Care Excellence, pour s'assurer que le médicament est évalué de manière équitable.

Elahere appartient à une nouvelle classe de traitements appelés conjugués anticorps-médicaments, également appelés médicaments "missiles guidés", qui ciblent précisément les cellules cancéreuses, réduisant potentiellement la toxicité pour les autres cellules.