AbbVie investit 380 millions de dollars dans l'expansion de sa production américaine dans l'Illinois

AbbVie ABBV.N a déclaré lundi qu'elle investirait 380 millions de dollars pour construire deux nouvelles installations de fabrication d'ingrédients pharmaceutiques actifs sur son campus de l'Illinois, augmentant ainsi sa capacité de production nationale pour ses médicaments dans les domaines des neurosciences et de l'obésité.

L'investissement fait partie de l'effort plus large d'AbbVie pour augmenter la fabrication nationale, alors que les fabricants de médicaments s'efforcent de renforcer leur capacité de fabrication américaine et leurs stocks nationaux dans le contexte des tarifs douaniers élevés imposés par l'administration Trump sur les importations de produits pharmaceutiques dans le pays.

Le gouvernement américain a imposé un tarif douanier de 100 % sur les médicaments de marque en octobre, mais a déclaré qu'il ne s'appliquerait qu'aux producteurs qui n'avaient pas encore commencé à construire des usines de fabrication aux États-Unis.

AbbVie a déclaré que la construction de la nouvelle usine à North Chicago, dans l'Illinois, commencerait au printemps 2026 et que les deux nouvelles usines devraient être pleinement opérationnelles en 2029.

Les nouvelles installations intégreront des technologies de fabrication avancées et l'intelligence artificielle pour soutenir la production des futurs médicaments en cours de développement, a déclaré l'entreprise.

La production d'API - le processus de fabrication des composants chimiques actifs d'un médicament - est l'une des étapes les plus complexes de la fabrication pharmaceutique, a déclaré le fabricant de médicaments.

AbbVie a déclaré qu'elle prévoyait d'embaucher 300 personnes à North Chicago, dont des ingénieurs, des scientifiques, des opérateurs de fabrication et des techniciens de laboratoire.

En janvier, AbbVie s'est engagé à investir 100 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie dans la recherche et le développement aux États-Unis, y compris une expansion antérieure de 195 millions de dollars sur le même site de North Chicago afin d'augmenter la production d'IPA pour les médicaments d'immunologie, d'oncologie et de neurosciences.

AbbVie possède déjà 11 sites de production aux États-Unis et est également en discussion avec plusieurs États américains au sujet de projets potentiels. Elle prévoit d'annoncer d'autres investissements en 2026.