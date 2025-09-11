 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
AbbVie grimpe à la suite d'un accord avec les fabricants d'une version générique d'un médicament immunologique
information fournie par Reuters 11/09/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** Les actions du fabricant de médicaments AbbVie ABBV.N augmentent de à avant l'ouverture du marché ** La société déclare avoir réglé le litige avec tous les fabricants qui ont déposé une demande de commercialisation auprès de la FDA américaine pour des versions génériques de l'upadacitinib, le médicament d'AbbVie contre la polyarthrite rhumatoïde, commercialisé sous le nom de Rinvoq ** Conformément à l'accord, aucun comprimé d'upadacitinib ne devrait faire l'objet d'une commercialisation générique avant avril 2037 aux États-Unis

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 19% depuis le début de l'année

