AbbVie finalise l'acquisition d'Aliada Therapeutics.

(AOF) - AbbVie a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition d'Aliada Therapeutics. Le groupe pharmaceutique américain souligne que le principal actif expérimental d'Aliada est Alia-1758, un anticorps anti-pyroglutamate bêta-amyloïde (3pE-Aβ), en cours de développement pour le traitement des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Ce produit fait actuellement l'objet d'un essai clinique de phase 1. Alia-1758 utilise une nouvelle technologie de franchissement de la barrière hémato-encéphalique (BHE) qui améliore l'administration de médicaments ciblés dans le système nerveux central (SNC).

" La maladie d'Alzheimer représente un défi de santé publique majeur, touchant des millions de personnes dans le monde et devenant de plus en plus répandue à mesure que la population vieillit ", a souligné Dawn Carlson, vice-présidente du développement des neurosciences chez AbbVie.

