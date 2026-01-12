AbbVie et RemeGen s'associent pour un traitement expérimental contre les tumeurs solides

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
AbbVie ABBV.N a déclaré lundi qu'il s'associerait à RemeGen pour développer un traitement expérimental contre les tumeurs solides dans le cadre d'un accord d'une valeur maximale de 4,95 milliards de dollars, y compris les étapes clés.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer