AbbVie dépose une demande d'autorisation pour tavapadon auprès de la FDA
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 15:30
La demande s'appuie sur les résultats d'un programme clinique comprenant trois études de phase 3. TEMPO-1 et TEMPO-2 ont montré une amélioration significative du score combiné MDS-UPDRS (échelle d'évaluation des troubles du mouvement) chez des patients en début de maladie. TEMPO-3 a confirmé un gain de temps 'on' sans dyskinésies invalidantes en association avec la lévodopa.
Un essai ouvert d'extension (TEMPO-4) est en cours pour évaluer les bénéfices à long terme. Les événements indésirables les plus fréquents observés incluent nausées, céphalées, étourdissements et, en association avec la lévodopa, dyskinésies.
Roopal Thakkar, directeur scientifique et vice-président exécutif R&D, affirme qu'AbbVie reste engagée à proposer des 'options de nouvelle génération pour aider les patients à retrouver contrôle moteur et autonomie'.
