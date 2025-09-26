 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 860,12
+0,83%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

AbbVie dépose une demande d'autorisation pour tavapadon auprès de la FDA
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 15:30

AbbVie annonce avoir soumis une demande d'autorisation de mise sur le marché (NDA) à la Food and Drug Administration (FDA) pour le tavapadon, un agoniste partiel destiné au traitement de la maladie de Parkinson.

La demande s'appuie sur les résultats d'un programme clinique comprenant trois études de phase 3. TEMPO-1 et TEMPO-2 ont montré une amélioration significative du score combiné MDS-UPDRS (échelle d'évaluation des troubles du mouvement) chez des patients en début de maladie. TEMPO-3 a confirmé un gain de temps 'on' sans dyskinésies invalidantes en association avec la lévodopa.

Un essai ouvert d'extension (TEMPO-4) est en cours pour évaluer les bénéfices à long terme. Les événements indésirables les plus fréquents observés incluent nausées, céphalées, étourdissements et, en association avec la lévodopa, dyskinésies.

Roopal Thakkar, directeur scientifique et vice-président exécutif R&D, affirme qu'AbbVie reste engagée à proposer des 'options de nouvelle génération pour aider les patients à retrouver contrôle moteur et autonomie'.

Valeurs associées

ABBVIE
219,295 USD NYSE +0,33%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un drapeau des États-Unis à Washington
    USA: Baisse du moral des ménages en septembre
    information fournie par Reuters 26.09.2025 16:47 

    Le moral des ménages américains s'est dégradé en septembre, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan. Son indice de confiance a reculé à 55,1 en septembre contre 55,4 selon une estimation préliminaire et après ... Lire la suite

  • Le passage en location-gérance de nombreux magasins Carrefour cache-t-il un "plan social déguisé", comme l'affirme la CFDT ? ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    La justice se penche sur la politique sociale de Carrefour, attaquée par la CFDT
    information fournie par AFP 26.09.2025 16:47 

    Le passage en location-gérance de nombreux magasins Carrefour cache-t-il un "plan social déguisé", comme l'affirme la CFDT ? La justice se penche vendredi sur la question, un an et demi après l'assignation du géant de la distribution par le syndicat. Depuis l'arrivée ... Lire la suite

  • Le concours Eurovision de la Chanson 2025, le 14 mai 2025 à Bâle, en Suisse ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Eurovision : vote début novembre à l'UER sur la participation d'Israël
    information fournie par AFP 26.09.2025 16:41 

    Les membres de l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER) se réuniront début novembre pour voter sur la participation d'Israël à l'Eurovision, après les appels de plusieurs pays européens au boycott, a indiqué l'organisation vendredi. "Une lettre (...) a été ... Lire la suite

  • Un système anti-drone à Munster, en Allemagne, le 25 septembre 2025. (illustration) ( AFP / INA FASSBENDER )
    Menace russe : l'Union européenne envisage la création d'un "mur anti-drones"
    information fournie par Boursorama avec Media Services 26.09.2025 16:41 

    La Commission européenne plaide pour une "capacité européenne développée, déployée et entretenue conjointement, réactive en temps réel". Après plusieurs incursions aériennes de la Russie, les pays de l'UE débattent vendredi 26 septembre de la création d'un "mur" ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank