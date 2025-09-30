AbbVie demande à la FDA une approbation dans un cancer du sang
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 15:32
Cette demande d'approbation se fonde sur les données de l'essai de phase 1/2 CADENZA, une étude mondiale évaluant l'innocuité et l'efficacité de PVEK dans le BPDCN, un cancer du sang rare et agressif qui présente des caractéristiques de leucémie et de lymphome.
'Les traitements de première intention sont généralement une chimiothérapie intensive et souvent suivis d'une greffe de cellules souches. Le besoin de traitements supplémentaires et innovants est élevé', met en avant le groupe pharmaceutique.
Conjugué anticorps-médicament ciblant CD123 (une protéine surexprimée dans le BPDCN), le PEVK d'AbbVie est en développement clinique pour les hémopathies malignes, y compris le BPDCN et la leucémie myéloïde aiguë.
