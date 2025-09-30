 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
AbbVie demande à la FDA une approbation dans un cancer du sang
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 15:32

AbbVie annonce la soumission d'une nouvelle demande de licence de produit biologique à la FDA des Etats-Unis pour son médicament expérimental Pivekimab sunirine (PVEK) dans le traitement du néoplasme à cellules dendritiques plasmacytoïdes blastiques (BPDCN).

Cette demande d'approbation se fonde sur les données de l'essai de phase 1/2 CADENZA, une étude mondiale évaluant l'innocuité et l'efficacité de PVEK dans le BPDCN, un cancer du sang rare et agressif qui présente des caractéristiques de leucémie et de lymphome.

'Les traitements de première intention sont généralement une chimiothérapie intensive et souvent suivis d'une greffe de cellules souches. Le besoin de traitements supplémentaires et innovants est élevé', met en avant le groupe pharmaceutique.

Conjugué anticorps-médicament ciblant CD123 (une protéine surexprimée dans le BPDCN), le PEVK d'AbbVie est en développement clinique pour les hémopathies malignes, y compris le BPDCN et la leucémie myéloïde aiguë.

Valeurs associées

ABBVIE
225,070 USD NYSE +0,84%
