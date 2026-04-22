AbbVie construit un site de production de 1,4 milliard de dollars en Caroline du Nord

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AbbVie ABBV.N va investir 1,4 milliard de dollars dans la construction d'un campus de fabrication en Caroline du Nord, a annoncé le fabricant de médicaments mercredi, ce qui représente son plus gros investissement à ce jour dans un seul site.

Le campus servira de principal centre américain de fabrication de médicaments injectables d'AbbVie, fournissant des médicaments à l'intérieur du pays et à l'étranger à mesure que l'entreprise accroît sa capacité de production dans le pays.

* S'étendant sur 185 acres à Durham, en Caroline du Nord, le site produira des médicaments pour traiter les maladies du système immunitaire, le cancer et les troubles cérébraux et nerveux.

* AbbVie prévoit d'embaucher 734 personnes sur quatre ans pour le campus, dont des ingénieurs, des scientifiques et du personnel de fabrication.

* La construction du projet devrait commencer en 2026 et s'achever à la fin de 2028, ce qui permettra de créer plus de 2 000 emplois dans le secteur de la construction.

* La première phase comprendra des usines de fabrication, des laboratoires, un entrepôt, des bureaux et des locaux pour le personnel.

* En février, le fabricant de médicaments avait déclaré qu'il investirait 380 millions de dollars pour construire deux nouvelles usines de fabrication d'ingrédients pharmaceutiques actifs sur son campus de North Chicago, dans l'Illinois, afin d'accroître la production américaine de médicaments destinés aux neurosciences et à l'obésité.

* Le nouveau projet en Caroline du Nord s'inscrit dans le cadre du plan d'AbbVie visant à consacrer environ 100 milliards de dollars à la recherche, au développement et à la fabrication aux États-Unis au cours de la prochaine décennie.

* Au cours de l'année écoulée, l'entreprise s'est engagée à investir plus de 2,2 milliards de dollars dans des projets de fabrication aux États-Unis.