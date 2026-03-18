AbbVie chute, la pilule contre le psoriasis de J&J soulevant un risque de concurrence

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(Mises à jour)

18 mars - ** Les actions du fabricant de médicaments AbbVie ABBV.N chutent de 5,1 % à 208,53 $ dans les échanges de l'après-midi

** La maison de courtage BNP Paribas maintient AbbVie à "neutre" et fixe l'objectif de prix à 213 $

*bNP Paribas maintient AbbVie à "neutre" et fixe un objectif de prix de 213 $ * La société de courtage indique que l'approbation par la FDA de l'Icotyde, un médicament oral à prise unique quotidienne contre le psoriasis, de J&J JNJ.N pourrait concurrencer le Skyrizi d'AbbVie, un moteur de croissance clé

** La société de courtage ajoute que Skyrizi devrait rester bien positionné en raison de sa forte efficacité et de son dosage sur 12 semaines après l'induction, ce qui favorise l'observance du traitement par le patient

** La société de courtage estime qu'une option orale pourrait élargir le marché du psoriasis au-delà de la pénétration actuelle de 30 à 40 %, ce qui laisserait de la place à la croissance de Skyrizi

** Selon la société de courtage, Skyrizi devrait connaître une croissance de 23 % au cours de l'exercice 26, ce qui représente un moteur de croissance clé pour AbbVie

** J&J teste également l'Icotyde dans l'arthrite et les maladies intestinales, ce qui pourrait intensifier la concurrence future, selon BNP

** Les actions d'ABBV ont baissé de 8,4 % en 2025