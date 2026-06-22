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Abbvie annonce l'acquisition d'Apogee Therapeutics
information fournie par Zonebourse 22/06/2026 à 14:17

Conformément aux rumeurs apparues en fin de semaine dernière, Abbvie et Apogee Therapeutics ont annoncé la conclusion d'un accord définitif en vue de l'acquisition du second par le premier.

Selon l'accord, Abbvie fera l'acquisition de toutes les actions en circulation d'Apogee Therapeutics au prix de 135,11 dollars par action en numéraire. La transaction valorise la cible à une valeur totale des capitaux propres d'environ 10,9 milliards de dollars. La transaction devrait être finalisée au cours du troisième trimestre 2026.

Le communiqué de presse précise que l'opération "présente un potentiel important de création de valeur pour les actionnaires, avec un potentiel de ventes maximales de type "méga-blockbuster" pour l'ensemble du pipeline d'actifs d'Apogee".

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