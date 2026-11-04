AbbVie agrandit son centre de R&D d'Oxford dans le cadre d'un investissement de plus de 120 millions de livres sterling

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AbbVie ABBV.N a agrandi son centre de recherche et développement britannique situé à Oxford dans le cadre d’un investissement de plus de 120millions de livres sterling (161 millions de dollars), a annoncé mercredi le laboratoire pharmaceutique américain.

Cet investissement intervient quelques mois après que les États-Unis et le Royaume-Uni ont finalisé un accord visant à augmenter les prix des médicaments au Royaume-Uni, conformément aux nouvelles politiques tarifaires américaines du président Donald Trump.

Voici plus de détails:

* Le nouveau site de 12 000 pieds carrés, baptisé AbbVie Oxford, permettra d’étendre ses capacités de recherche dans les domaines de l’immunologie, des neurosciences et de l’oncologie

* Cette installation s’appuie sur les compétences acquises lors de l’acquisition, en 2022, de la société de biotechnologie DJS Antibodies, basée à Oxford

* Cet investissement soutiendra la recherche axée sur l’identification de nouvelles cibles thérapeutiques et de traitements combinés dans des domaines où les besoins médicaux non satisfaits sont importants

* AbbVie collabore chaque année avec plus de 100 universités et organismes de recherche au Royaume-Uni et renforce ses partenariats avec des institutions universitaires, notamment l’université d’Oxford

* Dans le cadre d’une collaboration avec l’université d’Oxford, des recherches sont menées pour étudier la manière dont les patients atteints de certaines maladies inflammatoires réagissent aux traitements au cours de leur maladie, dans le but d’orienter le développement futur de médicaments

* AbbVie emploie plus de 1 100 personnes sur l’ensemble de ses sites britanniques à Oxford, Maidenhead et Marlow

(1 dollar = 0,7453 livre sterling)