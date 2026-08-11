Abbott s'allie à Google Health pour améliorer Lingo

Abbott annonce un partenariat inédit avec Google Health afin de "redéfinir la manière dont les personnes comprennent et gèrent leur santé", en intégrant des informations sur la santé métabolique dans leur quotidien grâce à une expérience fluide reposant sur l'IA.

En combinant les analyses du glucose issues du dispositif portable Lingo d'Abbott avec l'expertise de Google en matière d'IA et de technologies grand public, cette collaboration pluriannuelle rend les données métaboliques personnalisées plus facilement exploitables, aidant les individus à adopter une approche plus proactive de leur santé.

Lingo, le moniteur de glucose en continu en vente libre d'Abbott, aide les utilisateurs à comprendre l'impact de la nutrition, de l'activité, du sommeil et du stress sur leur glycémie, afin qu'ils puissent apporter des changements significatifs à leur mode de vie.

Grâce à l'application Google Health, les utilisateurs de Lingo pourront consulter les tendances de leur glycémie aux côtés d'autres indicateurs de santé et de bien-être au sein d'une expérience unifiée, les aidant à mieux comprendre comment leurs comportements quotidiens influencent leur bien-être global.

Le Health Coach de Google utilisera ces données pour fournir des recommandations personnalisées et contextualisées, destinées à aider les utilisateurs à adopter des habitudes durables en matière de nutrition, d'activité, de sommeil et de récupération.

Le partenariat comprend une étude à grande échelle visant à améliorer le coaching reposant sur l'intelligence artificielle (IA) disponible dans l'application Google Health, ainsi que les futures fonctionnalités de Lingo.