Abbott revoit à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour 2026 en raison de la faiblesse du secteur des dispositifs médicaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Abbott Laboratories ABT.N a revu à la baisse mercredi ses prévisions de croissance annuelle de son chiffre d'affaires, après avoir constaté une demande inférieure aux attentes pour ses dispositifs médicaux.

La société table désormais sur une croissance de son chiffre d'affaires d'environ 6% en 2026, contre une prévision antérieure comprise entre 6,5% et 7,5%.

Le géant des technologies médicales a annoncé un bénéfice par action ajusté trimestriel de 1,42 dollar, ce qui correspond à l'estimation moyenne des analystes, selon les données compilées par LSEG.