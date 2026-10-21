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Abbott recule après avoir revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour 2026 et annoncé son intention de scinder son activité de nutrition
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 14:15

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** L'action Abbott ABT.N recule de 3,88 % à 98,47 dollars en pré-ouverture

** La société prévoit de scinder sa division nutrition en une société indépendante cotée en bourse

** ABT revoit à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour 2026

** Abbott table désormais sur une croissance de son chiffre d’affaires d’environ 6 % en 2026, contre une prévision antérieure comprise entre 6,5 % et 7,5 %

** La scission devrait être finalisée d'ici fin 2027

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, l'action a perdu 18,23 %

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