Abbott projette une scission de ses activités de nutrition

Abbott annonce son intention de scinder ses activités de nutrition pour en faire une société indépendante cotée en Bourse. Celle-ci deviendra un leader mondial du marché en forte expansion de la nutrition santé, avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 8,5 MdsUSD et un portefeuille de marques emblématiques.

Avec quelque 16 000 salariés et 14 sites de production, la future société nutrition disposera d'une présence significative sur les marchés développés et émergents, ainsi que d'un portefeuille de marques mondiales de premier plan comme Ensure, PediaSure, Glucerna ou Similac.

Après l'opération, Abbott réalisera un chiffre d'affaires d'environ 42 MdsUSD et conservera des positions de premier plan dans des domaines comme les dispositifs cardiovasculaires et de neuromodulation, les solutions de diagnostic, ainsi que les médicaments établis.

"Alors que nous continuons à préparer l'avenir d'Abbott, cette séparation profitera aux deux entreprises en donnant à chacune les meilleures chances de réussir sur son marché respectif", a déclaré Robert B. Ford, PDG d'Abbott.

"Notre activité de nutrition dispose d'une occasion unique de tirer parti de la demande croissante de produits de nutrition santé. Son indépendance lui permettra d'allouer plus efficacement ses ressources stratégiques à ses différentes priorités", explique-t-il.

"Parallèlement, le portefeuille d'activités principales d'Abbott, composé de dispositifs médicaux, de solutions de diagnostic et de médicaments établis, porté par l'innovation et affichant une croissance plus rapide, offre des perspectives de développement prometteuses", ajoute le dirigeant.

Le groupe prévoit de séparer son activité nutrition en distribuant aux actionnaires des actions de la nouvelle société indépendante. A l'issue de cette opération, les actionnaires d'Abbott détiendront donc des titres des deux entreprises.

Abbott prévoit de finaliser la transaction d'ici à la fin de l'année 2027, sous réserve des conditions habituelles, notamment les autorisations réglementaires. La séparation envisagée n'aura aucune incidence sur les prévisions d'Abbott pour 2026 et 2027.