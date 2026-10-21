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Abbott prévoit de scinder son activité de nutrition et revoit à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour 2026
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 14:06

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 3 à 5)

Abbott Laboratories ABT.N a annoncé son intention de scinder son activité de nutrition pour en faire une société indépendante cotée en Bourse et a revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour 2026, ce qui a entraîné une baisse de 3,4 % du cours de l'action lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

"Cette scission profitera aux deux sociétés", a déclaré le directeur général Robert Ford, ajoutant que le portefeuille principal d’Abbott, composé de dispositifs médicaux, de produits de diagnostic et de médicaments bien établis, offrait des opportunités de croissance très intéressantes.

L’activité de nutrition pédiatrique de la société a souffert au cours des derniers trimestres de la perte, l’année dernière, d’un important contrat d’approvisionnement avec le gouvernement américain et de la hausse des coûts de fabrication des produits de grande consommation.

La hausse des coûts a contraint l’entreprise à augmenter ses prix, ce qui a freiné la demande des consommateurs disposant d’un budget serré dans un contexte économique incertain.

La scission devrait être finalisée d’ici fin 2027, a indiqué la société.

Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires de son segment des dispositifs médicaux a progressé de 6,9 % pour atteindre 5,83 milliards de dollars, mais n’a pas atteint l’estimation moyenne des analystes, qui s’élevait à 5,88 milliards de dollars, en raison de ventes de dispositifs cardiaques plus faibles que prévu.

Robbie Marcus, analyste chez J.P. Morgan, avait déclaré s’attendre à une croissance modérée dans le domaine de l’électrophysiologie. La baisse de la demande pour le dispositif Amulet d’Abbott, qui contribue à réduire le risque d’AVC chez certains patients cardiaques, pèse sur les ventes, tandis que Volt ne devrait apporter qu’une contribution modeste après son lancement fin août, a-t-il indiqué dans une note.

Abbott table désormais sur une croissance de son chiffre d’affaires d’environ 6 % en 2026, contre une prévision antérieure comprise entre 6,5 % et 7,5 %.

La société a annoncé un bénéfice par action ajusté trimestriel de 1,42 dollar, ce qui correspond à l'estimation moyenne des analystes, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d’affaires total du troisième trimestre s’est établi à 13,01 milliards de dollars, contre une estimation des analystes de 13 milliards de dollars.

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ABBOTT LABORATOR
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