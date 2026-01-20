 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Abbott obtient un marquage CE dans la fibrillation auriculaire
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 17:12

Abbott Laboratories annonce avoir reçu le marquage CE en Europe pour son cathéter TactiFlex Duo Ablation activé par capteur, destiné à traiter les patients atteints de fibrillation auriculaire (FA).

Conçu pour les patients atteints de FA les plus complexes, ce produit peut délivrer à la fois de l'énergie radiofréquence et de l'énergie d'ablation par champ pulsé (PFA) lors des procédures visant à cibler et traiter un rythme cardiaque irrégulier.

Cette approbation a été soutenue par les données de l'étude FOCALFLEX CE Mark d'Abbott, un essai clinique mondial mené dans des centres de l'UE, du Royaume-Uni et d'Australie, qui a démontré des performances cliniquement significatives.

Selon Abbott, environ huit millions d'Européens de plus de 65 ans vivent avec la FA, un chiffre qui devrait doubler au cours des 30 prochaines années. Les personnes atteintes présentent un risque accru d'AVC, d'insuffisance cardiaque et de décès.

Le groupe de santé américain ajoute que suite à cette nouvelle approbation, les premiers dossiers commerciaux réussis utilisant TactiFlex Duo dans l'Union européenne ont été achevés cette semaine.

Valeurs associées

ABBOTT LABORATOR
121,175 USD NYSE -0,50%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank