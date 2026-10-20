Abbott obtient le marquage CE pour son test Cologuard Plus

Le géant mondial de la santé a annoncé aujourd'hui l'obtention du marquage CE sous le règlement européen sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (IVDR) pour son test Cologuard Plus, ouvrant la voie à son déploiement sur le marché européen.

Cologuard Plus est un test ADN non invasif conçu pour détecter à la fois le cancer colorectal et les lésions précancéreuses avancées à partir d'un échantillon de selles prélevé à domicile. Le test analyse les marqueurs d'ADN ainsi que la présence de sang dans les selles.

Contrairement aux examens traditionnels, la procédure ne nécessite aucune préparation intestinale, restriction alimentaire, sédation ou interruption de travail.

Le cancer colorectal figure parmi les cancers les plus fréquemment diagnostiqués en Europe, avec environ 538 000 cas recensés en 2022 (dont plus de 356 000 dans l'Union européenne, représentant près de 13% des nouveaux diagnostics de cancer).

Bien que le dépistage précoce permette d'améliorer l'efficacité des traitements et de détecter les lésions précancéreuses avant leur évolution, la participation reste inégale : en 2022, seuls 42% en moyenne des personnes ciblées dans les pays de l'UE avaient participé à un dépistage au cours des deux années précédentes.