Abbott Labs en ligne avec le consensus au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 14:05
Toujours sur une base comparable, la croissance des revenus a été tirée essentiellement par ses divisions de pharmaceutiques établis ( 9%) et appareils médicaux ( 8,5%), tandis que la division diagnostics a connu une hausse de 1,8%.
Le 23 mars, Abbott rappelle avoir finalisé l'acquisition d'Exact Sciences, "établissant ainsi l'entreprise comme un leader du marché du diagnostic en oncologie et ajoutant un nouveau secteur à forte croissance à son portefeuille".
Pour l'ensemble de l'exercice 2026, le groupe anticipe un BPA ajusté de 5,38 à 5,58 USD, incluant 0,20 USD de dilution liée à l'acquisition d'Exact Sciences, ainsi qu'une croissance organique des ventes comprise entre 6,5% et 7,5%.
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