Abbott Labs doit faire face à un procès concernant les allégations relatives à la croissance des enfants associées à PediaSure

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la déclaration d'Abbott, paragraphes 4 et 5) par Jonathan Stempel

Abbott Laboratories ABT.N doit se défendre contre un projet de recours collectif alléguant qu’elle a induit les consommateurs en erreur en leur faisant croire que ses boissons nutritionnelles PediaSure Grow & Gain étaient « cliniquement prouvées » pour aider les enfants à grandir, a statué jeudi un juge fédéral.

Le juge fédéral Paul Engelmayer a déclaré que, bien que l'affirmation d'Abbott selon laquelle PediaSure était « cliniquement prouvé pour aider les enfants à grandir » ne précisait pas le type de croissance, l'utilisation sur les étiquettes d'une girafe de dessin animé et de repères semblables à ceux d'une règle qui montaient jusqu'à la tête de la girafe pouvait facilement laisser croire que « grandir » faisait référence à la croissance en taille et que « prendre » faisait référence à la prise de poids.

Dans une décision de 75 pages, le juge de Manhattan a également déclaré que les jurés pouvaient considérer que les publicités d'Abbott renforçaient le message selon lequel PediaSure favorisait la croissance en taille, notamment une publicité montrant un garçon jouant au basket avec des garçons plus grands et disant qu'il avait « beaucoup à admirer ».

Dans un communiqué, Abbott a qualifié l'étiquetage de PediaSure d'« approprié » et étayé par des preuves.

« PediaSure est une solution nutritionnelle complète et équilibrée, scientifiquement conçue pour les enfants, afin de favoriser leur croissance et leur développement », a-t-il déclaré. « Nous sommes convaincus que les preuves démontreront en fin de compte que les allégations du plaignant sont sans fondement. »

James Denlea, avocat des consommateurs, s'est dit satisfait de cette décision.

PediaSure fait partie de la division nutritionnelle de la société basée à Abbott Park, dans l'Illinois, dont les marques comprennent également Pedialyte et Similac.

Le procès a été intenté en mai 2023 par Joanne Noriega, une grand-mère du Bronx, à New York, qui a déclaré avoir acheté des boissons PediaSure Grow & Gain à la vanille et à la fraise pour son petit-fils de 8 ans.

Mme Noriega a déclaré qu’après avoir bu deux boissons PediaSure par jour pendant un an, son petit-fils était toujours petit pour son âge, mais était devenu « tellement en surpoids » qu’elle avait cessé d’acheter ces boissons.

Abbott a déclaré que PediaSure est destiné aux enfants âgés de 2 à 13 ans et les aide à « sortir des percentiles de poids par rapport à la taille à risque (5e-25e percentiles) » en huit semaines.

Engelmayer a également exclu certains témoignages d'experts pour les deux parties.

Il a rejeté la demande d’Abbott visant à écarter le témoignage d’un professeur de la Columbia Business School qui a déclaré que le marketing d’Abbott indiquait clairement que le terme « croissance » faisait référence à la taille, et que les consommateurs ne verraient ni ne comprendraient les mentions indiquant que PediaSure avait été étudié chez des enfants « à risque » de malnutrition.