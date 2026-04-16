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Abbott glisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2026
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 13:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 avril - ** Les actions d'Abbott ABT.N chutent de 3,5 % à 98 $ avant le marché

** La société abaisse ses prévisions de BPA ajusté pour 2026 entre 5,38 et 5,58 dollars, contre 5,55 à 5,80 dollars précédemment

** La société indique que ses prévisions de bénéfices annuels seront réduites de 20 cents en raison de sa récente acquisition d'Exact Sciences pour 23 milliards de dollars

** La société annonce un bénéfice ajusté de 1,15 $/action pour le premier trimestre, contre 1,14 $/action prévu par les analystes - LSEG

** La société affiche un chiffre d'affaires de 11,16 milliards de dollars au 1er trimestre, contre 11 milliards de dollars prévus par les analystes - LSEG

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 18,9% depuis le début de l'année

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