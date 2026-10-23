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Abbott franchit une étape clé dans le diagnostic du cancer colorectal
information fournie par Zonebourse 23/10/2026 à 15:56

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Le géant américain des soins de santé a présenté, lors du congrès de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO 2026), de nouvelles données cliniques positives issues de son étude Beta-CORRECT.

Ces résultats ont mis en évidence les performances de son test de maladie résiduelle minimale Oncodetect, basé sur le séquençage du génome entier, dans la détection des récidives chez les patients opérés d'un cancer colorectal.

Menée en collaboration avec le Dr Takayuki Yoshino du National Cancer Center Hospital East au Japon, l'étude clinique a analysé les prélèvements post-opératoires de 279 patients atteints de cancers colorectaux de stades II, III et IV résécables (principalement de stades II et III). Le test Oncodetect WGS permet de traquer jusqu'à 5 000 variantes d'ADN spécifiques à la tumeur de chaque patient.

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