Abbott et Berry Street s'associent dans le suivi nutritionnel personnalisé

Le groupe de santé et la plateforme de soins nutritionnels ont annoncé la signature d'un partenariat exclusif visant à offrir un accompagnement personnalisé en santé métabolique aux consommateurs américains.

Ce partenariat associe Lingo, le capteur de mesure continue du glucose en vente libre développé par Abbott pour les adultes de 18 ans et plus non traités par insuline, à la plateforme de coaching nutritionnel de Berry Street, couverte par les assurances santé aux Etats-Unis.

L'objectif principal est de traduire les données en temps réel sur la glycémie, influencée par l'alimentation, l'exercice physique et le stress, en changements comportementaux concrets. La collaboration permettra aux utilisateurs de consulter des diététiciens-nutritionnistes agréés spécifiquement formés à la technologie Lingo, obtenir des recommandations nutritionnelles personnalisées basées sur leur tendance glycémique et procéder à des consultations virtuelles individuelles.

Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), plus de 115 millions d'adultes américains sont atteints de prédiabète, et environ 80% d'entre eux l'ignorent. Non pris en charge, le prédiabète accroît significativement les risques de développer un diabète de type 2, des maladies cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux.