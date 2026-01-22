 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Abbott chute après un chiffre d'affaires inférieur aux estimations pour le quatrième trimestre et des prévisions de bénéfices à la baisse pour le premier trimestre
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 15:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

22 janvier - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Abbott Laboratories ABT.N chutent de10,5 % à 107,43 $

** La société affiche des revenus de 11,46 milliards de dollars au quatrième trimestre, manquant l'estimation des analystes de 11,8 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** ABT prévoit un bénéfice ajusté par action compris entre 1,12 et 1,18 $ pour le premier trimestre, inférieur à l'estimation des analystes de 1,20 $ par action

** Prévisions de bénéfice ajusté pour 2026 dans la fourchette de 5,55 à 5,80 dollars par action, par rapport à l'estimation des analystes de 5,68 dollars par action

** « Je continue de penser que ce dossier est difficile, et les investisseurs vont maintenant se poser beaucoup plus de questions sur le calendrier et la logique stratégique de l'acquisition d'EXAS, dont nous n'avons jamais pensé qu'elle avait beaucoup de sens », a déclaré Christian Moore, analyste chez Bernstein

** ABT annonce un bénéfice ajusté de 1,50 $ par action pour le quatrième trimestre, conforme aux estimations

** L'action ABT a grimpé de 10,7 % en 2025

Valeurs associées

ABBOTT LABORATOR
112,405 USD NYSE -6,94%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank