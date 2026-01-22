Abbott chute après un chiffre d'affaires inférieur aux estimations pour le quatrième trimestre et des prévisions de bénéfices à la baisse pour le premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

22 janvier - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Abbott Laboratories ABT.N chutent de10,5 % à 107,43 $

** La société affiche des revenus de 11,46 milliards de dollars au quatrième trimestre, manquant l'estimation des analystes de 11,8 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** ABT prévoit un bénéfice ajusté par action compris entre 1,12 et 1,18 $ pour le premier trimestre, inférieur à l'estimation des analystes de 1,20 $ par action

** Prévisions de bénéfice ajusté pour 2026 dans la fourchette de 5,55 à 5,80 dollars par action, par rapport à l'estimation des analystes de 5,68 dollars par action

** « Je continue de penser que ce dossier est difficile, et les investisseurs vont maintenant se poser beaucoup plus de questions sur le calendrier et la logique stratégique de l'acquisition d'EXAS, dont nous n'avons jamais pensé qu'elle avait beaucoup de sens », a déclaré Christian Moore, analyste chez Bernstein

** ABT annonce un bénéfice ajusté de 1,50 $ par action pour le quatrième trimestre, conforme aux estimations

** L'action ABT a grimpé de 10,7 % en 2025