Abbott chute après avoir manqué les prévisions de revenus trimestriels

15 octobre - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Abbott ABT.N ont baissé de 4 %, à 130,32 $, la plus forte baisse en une journée depuis le 17 juillet

** Le chiffre d'affaires de la société pour le T3 s'élève à 11,37 milliards de dollars, légèrement inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 11,40 milliards de dollars - LSEG

** Abbott annonce un bénéfice par action ajusté de 1,30 $ pour le troisième trimestre, en ligne avec l'estimation moyenne des analystes

** Le groupe s'attend à un BPA ajusté annuel compris entre 5,12 et 5,18 dollars, contre une fourchette précédente de 5,10 à 5,20 dollars

** Les ventes de produits diagnostiques chutent de 6,6 % à 2,25 milliards de dollars, manquant l'estimation; la nutrition est également faible - ABT

** Les ventes d'appareils médicaux augmentent de 14,8 % pour atteindre 5,45 milliards de dollars, grâce aux moniteurs de glucose et aux appareils cardiaques

** La société cite comme vents contraires la baisse de la demande de tests COVID, la pression sur les prix en Chine et les tarifs douaniers américains

** En incluant le mouvement de la séance, les actions sont en hausse de ~17 % depuis le début de l'année